Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım

Vanlı bir annenin isyanı: İzin verin ekmeğimi kazanayım
Van'da evde yaptığı çiğ köfteleri satarak geçimini sağlamaya çalışan bir kadın, zabıta ekiplerinin kendisini sürekli takip ettiğini belirterek yaşadığı duruma tepki gösterdi. Küçük çocukları nedeniyle düzenli çalışamadığını söyleyen kadın, "İzin verin ekmeğimi kazanayım" diyerek yetkililere seslendi.

  • Van'da yaşayan bir kadın, evde hazırladığı çiğ köfteleri sokakta satarak geçimini sağlamaya çalışıyor.
  • Zabıta ekipleri, kadının sokakta çiğ köfte satışını sürekli takip ediyor.
  • Kadın, küçük çocukları olduğu için düzenli bir işte çalışamadığını ve geçim sıkıntısı yaşadığını belirtiyor.

Van'da yaşayan bir kadın, evde hazırladığı çiğ köfteleri sokakta satarak geçimini sağlamaya çalıştığını ancak zabıta ekiplerinin kendisini sürekli takip ettiğini belirterek yaşadığı duruma tepki gösterdi.

"ÇOCUKLARIM KÜÇÜK, DÜZENLİ ÇALIŞAMIYORUM"

Küçük çocukları olduğu için düzenli bir işte çalışamadığını ifade eden kadın, günübirlik işlerle geçinmeye çalıştığını söyledi. "Elimden bu geliyor, izin verin ekmeğimi kazanayım" sözleriyle yetkililere seslenen kadın, geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirdi. Yaşanan olay sosyal medyada da gündem olurken, bazı kullanıcılar kadına destek verirken bazıları ise kayıt dışı satışların yasal boyutuna dikkat çekti.

Yasli adam evine odun tasirdi kosardik yardim ederdik. Pazar arabasini cekerdi yardim ederdik. Komsu acken aralarinda para toplanirdi gecimi saglanirdi. Bir tas corbada komsuya kaynatilirdi. Simdi otobuste ayakta durmakta zorlanan amca ayakta lise ogrencisin oturmus oyun oynuyor. Demek istedgim sey sudur. Allah bize iyiligi emretti. Bu abla gecinemiyorsa hepimizin sucudur

