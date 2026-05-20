Vali Önder Bozkurt muhtarlarla köylerin ihtiyaçlarını değerlendirdi

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, il genelindeki köy muhtarlarıyla bir araya gelerek köylerde yürütülen çalışmalar, vatandaşların talepleri ve devam eden hizmetler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen toplantıda ulaşım, altyapı, içme suyu ve yerel ihtiyaçların yanı sıra sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar da gündeme alındı.

Toplantıya ilgili kurum temsilcileri ile çok sayıda muhtar katılırken, köylerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik istişarelerde bulunuldu. Muhtarlar, vatandaşlardan gelen talepleri doğrudan Vali Bozkurt’a aktarırken, kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmaların daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

ULAŞIM, ALTYAPI VE İÇME SUYU İHTİYAÇLARI MASAYA YATIRILDI

Toplantıda özellikle kırsal bölgelerde devam eden ulaşım ve altyapı çalışmaları ele alındı. Köy yollarının iyileştirilmesi, içme suyu hatlarının güçlendirilmesi ve vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetlerin artırılması konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Muhtarlar tarafından dile getirilen talepler doğrultusunda ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, kırsalda yaşam kalitesini yükseltecek projelerin planlı şekilde devam edeceği ifade edildi. Vali Önder Bozkurt, vatandaşların ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesinde muhtarların önemli bir görev üstlendiğini belirterek, kamu kurumlarıyla yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Bozkurt, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, köylerde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantının önemli gündem başlıklarından biri de sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürütülen çalışmalar oldu. Sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklara ulaştırılması, bakım ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi konusunda ilgili kurumlarla kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, hem vatandaşların güvenliğinin sağlanması hem de hayvanların sağlıklı koşullarda bakımının sürdürülmesi amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi. Barınak kapasitesi, rehabilitasyon süreçleri ve sahadaki uygulamalarla ilgili mevcut durum toplantıda detaylı şekilde ele alındı.

Vali Bozkurt, kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki koordinasyonun güçlenmesinin hizmetlerin daha hızlı ve etkili yürütülmesine katkı sağlayacağını ifade ederek, vatandaşların huzuru için tüm kurumların sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.

Haber: Servet Arslan