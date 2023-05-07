Vali Memiş: "Gerekli tedbirleri aldık, binin üzerinde polis vardı"

Vali Memiş: "Gerekli tedbirleri aldık, binin üzerinde polis vardı" ERZURUM Erzurum Valisi Okay Memiş, Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti sonrası yaşanan olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu.