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Vali Memiş: "Gerekli tedbirleri aldık, binin üzerinde polis vardı"

Genel Haberleri

Vali Memiş: "Gerekli tedbirleri aldık, binin üzerinde polis vardı" ERZURUM Erzurum Valisi Okay Memiş, Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti sonrası yaşanan olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Memiş: "Gerekli tedbirleri aldık, binin üzerinde polis vardı"

ERZURUM Erzurum Valisi Okay Memiş, Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti sonrası yaşanan olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Memiş, "Gerekli tedbirleri aldık, binin üzerinde polis vardı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Erzurum Valiliği Ekrem İmamoğlu Okay Memiş Genel Haberler

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