Vali Memiş: "Gerekli tedbirleri aldık, binin üzerinde polis vardı"
Genel Haberleri
Vali Memiş: "Gerekli tedbirleri aldık, binin üzerinde polis vardı" ERZURUM Erzurum Valisi Okay Memiş, Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti sonrası yaşanan olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Vali Memiş: "Gerekli tedbirleri aldık, binin üzerinde polis vardı"
ERZURUM Erzurum Valisi Okay Memiş, Ekrem İmamoğlu'nun ziyareti sonrası yaşanan olaylar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Memiş, "Gerekli tedbirleri aldık, binin üzerinde polis vardı" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel