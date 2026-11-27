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Ağrı Valisi olarak görev yaparken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanlığına atanan Dr. Önder Bozkurt, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin’e veda ziyaretinde bulundu.

AFAD BAŞKANLIĞINA ATANAN VALİ DR. ÖNDER BOZKURT’TAN REKTÖR PROF. DR. İLHAMİ GÜLÇİN’E VEDA ZİYARETİ

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, Vali Dr. Önder Bozkurt’a Ağrı’da görev yaptığı süre boyunca üniversiteye ve yürütülen çalışmalara sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.

Vali Dr. Önder Bozkurt’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, kendisine yeni görevinde başarılar temennisinde bulunarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin anısına Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin tarafından, üniversitenin Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Abdullah Yılmaz’ın hazırladığı “Hayat İzleri” isimli tablo, Vali Dr. Önder Bozkurt’a takdim edildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu