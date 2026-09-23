Vali Bozkurt Ağrı'da okulları ziyaret edip güvenlik ve temizlik çalışmalarını inceledi

Vali Bozkurt Ağrı'da okulları ziyaret edip güvenlik ve temizlik çalışmalarını incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Vali Dr. Önder Bozkurt, İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ile Ağrı'da okulları ziyaret etti. Ziyarette bahçe görevlileri ve güvenlik personelinin çalışmaları, okul çevresi güvenlik tedbirleri ve temizlik durumu incelendi; öğretmen ve öğrencilerin talepleri dinlendi.
Vali Dr. Önder Bozkurt, İl Millî Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ile birlikte Atatürk İlkokulu, Selçuk Ortaokulu ve Cumhuriyet Lisesini ziyaret etti. Ağrı'da okul bahçe görevlileri okulların güvenlik ve genel temizlik durumunu yerinde değerlendirdi.
Okullarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Bozkurt; Ağrı'da okul bahçe görevlileri ve güvenlik personelinin çalışmalarını, okul çevresinde alınan güvenlik tedbirlerini ve okulların genel temizlik durumunu yerinde inceleyerek bilgi aldı.
Ziyaretleri sırasında öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelerek sohbet eden Vali Bozkurt, Milli eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan ile gittiği okullarda eğitim ortamına ilişkin görüş ve talepleri dinledi.
Haber: Servet Arslan