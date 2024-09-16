Vakti vifak ne demek? Vakt-i vifak ne anlama gelir?

Vakti vifak kelimelerinin ne anlama geldiği merak ediliyor. Arapça bir tamlama olan bu kelimenin anlamı araştırılıyor. Peki, Vakti vifak ne demek? Vakt-i vifak ne anlama gelir?

VAKTİ VİFAK NE DEMEK?

"Vakti vifak" ifadesi, Türkçede genellikle "zamanın uyumu" veya "zamanın anlaşması" anlamında kullanılır. Arapça kökenli bu terim, zamanın uygunluğu, uyumu veya belirli bir zaman dilimindeki uyumlu koşullar anlamına gelir. Özellikle geleneksel veya edebi metinlerde, zamanla ilgili olayların uyumlu veya uygun olduğu durumları ifade etmek için kullanılabilir.

VAKT-İ VİFAK NE ANLAMA GELİR?

Vakti: Zaman, süre, dönem anlamına gelir.

Vifak: Uyum, anlaşma, uyum sağlama anlamına gelir.

Birlikte kullanıldığında, "vakti vifak" ifadesi "zamanın uyumu" veya "zamanın uygunluğu" şeklinde çevrilebilir. Bu ifade, belirli bir olayın veya durumun zaman açısından uyumlu veya uygun olduğuna işaret eder.