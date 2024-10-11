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Vakıf Katılım'ın Cumhuriyet'in 100. Yılı Reklam Filmine Uluslararası Bir Ödül Daha

Vakıf Katılım'ın Cumhuriyet'in 100. Yılı Reklam Filmine Uluslararası Bir Ödül Daha
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Cannes'dan Cumhuriyet'in 100. Yılı Reklam Filmine "En İyi Prodüksiyon" Ödülü

Vakıf Katılım'ın, Cumhuriyetin 100. yılı için hazırladığı, "Kalkınma Seferberliğimiz 100. Yaşında" reklam filmi, başarısını uluslararası arenada taçlandırmaya devam ediyor. Reklam filmi, New York Festivali TV & Film Ödülleri ve US International Ödülleri'nin ardından şimdi de 50'ye yakın ülkeden uluslararası düzeyde seçkin markaların 800'ün üzerinde projeyle yarıştığı Cannes Kurumsal Medya & TV yarışmasında "En İyi Prodüksiyon" dalında büyük ödül olan "Black Dolphin Trophy" nin sahibi oldu.

Katılım finans sektöründe referans kurum olma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel hazırlanan "Kalkınma Seferberliğimiz 100. Yaşında" reklam filmi, uluslararası bir ödül daha kazandı. Film, iletişim ve reklamcılıkla ilgili alanlara yönelik projelerin ödüllendirildiği, uluslararası çok sayıda markanın yarıştığı Cannes Kurumsal Medya ve TV Ödülleri Festivali'nde "En İyi Prodüksiyon" kategorisinde büyük ödül olan "Black Dolphin Trophy" ödülüne layık görüldü. Ödül, 26 Eylül tarihinde Cannes'da düzenlenen törenle Vakıf Katılım İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim İş Ailesi Direktörü Ersin Çatalbaş'a takdim edildi.

Aldığı bu ödülle uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha taçlandıran reklam filmi daha önce New York Festivali TV & Film Ödülleri'nde Gümüş Ödül ve US International Ödülleri'nde de Marka İmajı alt kategorisinde finalist olarak ödül almıştı.

Filmin müzikleri Makedonya'da 45 kişilik Filarmoni Orkestrası tarafından çalındı.

"Kalkınma Seferberliğimiz 100. Yaşında" reklam filmi, vatanın düşman işgalinden kurtarılmasının ardından başlatılan ekonomik bağımsızlık mücadelesini konu ediyor. 9,58 İletişim Çözümleri tarafından hazırlanan, yönetmenliğini Dağhan Celayir, prodüksiyonunu 36mm Film Network'ün üstlendiği reklam filminin yapım süreci toplam iki ay sürdü. Yapımda 300 kişilik bir ekip yer aldı. 3 haftalık ön hazırlık sonrasında 4 gün boyunca Aksaray ve İstanbul'da çekimleri yapılan reklam filmi için döneme uygun tren vagonu üretildi. Ayrıca, post prodüksiyonu 4 hafta süren filmin müzikleri Makedonya'da 45 kişilik Filarmoni Orkestrası tarafından çalındı.

"Başarımızın uluslararası arenada bir kez daha taçlandırılması büyük gurur."

Reklam filminin üst üste aldığı büyük ödüllerle ilgili konuşan Vakıf Katılım İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim İş Ailesi Direktörü Ersin Çatalbaş şunları söyledi: "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel hazırlanan, 'Kalkınma Seferberliğimiz 100. Yaşında' reklam filmimizin sektörün önde gelen prestijli organizasyonlarından Cannes Kurumsal Medya & TV Ödülleri Festivali'nde ödüle layık görülmesinin mutluluğu ve gururu içindeyiz. Büyük bir özenle ve özveriyle hazırladığımız bu özel prodüksiyonun sadece ülkemizde değil, yurt dışında da böylesi bir ilgi görüp, dünyanın dört bir yanından ödüllerle taçlandırılması bizler için çok kıymetli. Kurumsal İletişim ekibimize, kreatif ajansımıza, yönetmenimize, yapımcımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."

Haberler.com / Senem Zafer - Advertorial Bülten
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