Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi kaç yaşında, nereli? Vahit Kirişçi hayatı ve biyografisi!

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VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?

Vahit Kirişci, (d. 4 Aralık 1960, Kahramanmaraş, Türkiye), Türk siyasetçi.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22.ve 23.Dönem Adana Milletvekillidir. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği yaptı. 23. Dönemde Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 2022 -2023 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanı olarak görev yaptı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili seçilmiştir. Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu Başkanı'dır.