UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor?

Bu yılki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu sürecinde hem ilk dönem hem de ek başvuru dönemi bulunuyor. Başvurular, MEBBİS sistemi üzerinden alınacak. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu yapmak isteyen adaylar, süreci yakından takip ediyor. Peki, Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu ne zaman başlıyor? Uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerleyebilmesi adına oldukça önemli olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu, 20 Ağustos 2025 itibarıyla başlıyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, MEBBİS sistemi üzerinden alınacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı resmi kılavuza göre, 2025 yılı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurusu süreci 20 Ağustos'ta başlıyor ve 5 Eylül 2025 tarihinde sona eriyor. Adaylar başvurularını MEBBİS sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.