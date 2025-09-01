Uzak Şehir yeni sezon fragmanı izle! Uzak Şehir 2. sezon tarihi belli oldu mu? Boran'ın karısı kim?

Uzak Şehir 2. sezon tarihi belli oldu mu? İzleyiciler özellikle Uzak Şehir yeni sezon fragmanı izle seçeneklerini araştırırken, dizinin ekrana dönüş tarihi de merak konusu oldu. Yayınlanan resmi açıklamayla birlikte izleyicilerin beklediği yanıt netleşti. Uzak Şehir yeni sezon fragmanı izle linki ve Uzak Şehir 2. sezon tarihi belli oldu mu sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Yeni bölüm detaylarıyla birlikte dizi tutkunlarının heyecanı zirveye çıktı. Peki, Uzak Şehir 2. sezon tarihi belli oldu mu?

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzak Şehir yeni sezonuyla 15 Eylül'den itibaren her pazartesi 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir yeni sezon fragmanı izleyiciyle buluştu. Tanıtımda yer alan sahneler, Boran karakterinin gizemi ve Cihan–Alya'nın mezar başındaki dramatik anlarıyla dikkat çekti. Özellikle "Bu mezarda yatan Boran Albora değil, benim kocam!" sözleri, dizide yeni sezonun çok daha çarpıcı olacağının işaretini verdi.