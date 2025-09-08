Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Uzak Şehir bu akşam var mı, 2 .sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Kanal D ekranlarında Pazartesi akşamlarına damgasını vuran, reytinglerin zirvesindeki dizi Uzak Şehir, ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 29. bölümüyle ekrana dönecek olan dizinin merakla beklenen ilk fragmanı da yayınlandı. Uzak Şehir ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen ve reyting listelerini altüst eden dizisi Uzak Şehir, 2. sezonuyla geri dönüyor. Merakla beklenen yeni sezonun yayın tarihi nihayet açıklandı. Yayınlanan ilk tanıtımda, dizinin 15 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacağı resmen duyuruldu.

Geçtiğimiz sezon duygusal finaliyle hem ekran başındaki izleyicileri hem de sosyal medyayı derinden etkileyen Uzak Şehir, 28. bölümüyle sezon finali yapmış ve bir süreliğine ara vermişti. Şimdi ise 29. bölümüyle kaldığı yerden devam etmeye hazırlanan dizi, yeni sezon fragmanıyla büyük heyecan yarattı.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPMIŞTI?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, izleyicileri ekran başına kilitleyen başarılı hikayesiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Dizinin merakla beklenen sezon finali ise 2 Haziran 2025 Pazartesi akşamı yayınlandı. Bu tarih, dizinin birinci sezonunun heyecan dolu bölümünün ardından sezon finali yaparak izleyicilere kısa bir ara verdiği an olarak kayıtlara geçti.

Sezon finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler, karakterler arasındaki çatışmalar ve çözülmemiş sırlar, dizinin takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle sosyal medyada sezon finaline dair tartışmalar ve teoriler günlerce gündemden düşmedi. Bu final bölümüyle birlikte dizi, hem hikayede önemli bir dönüm noktasına ulaşmış hem de yeni sezon için büyük bir beklenti yaratmış oldu.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan, Boran'ın katilini yakalamış olmanın verdiği rahatlığı yaşarken, Alya'dan gelen beklenmedik bir haberle hayatlarının yeniden tehlikeye girdiğini anlar. Durumu çözmek için kolları sıvayan Cihan, bu sefer Mine'nin beklenmedik hamlesiyle büyük bir darbe alır. Tüm yaşananların ardından Alya, hem kendi geleceği hem de oğlunun güvenliği için zor bir karar vermek zorunda kalır.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Ozan Akbaba - Cihan Albora

Sinem Ünsal - Alya Albora

Gonca Cilasun - Sadakat Albora

Kuzey Gezer - Deniz Cihan Albora

Müfit Kayacan - Ecmel Albora

Alper Çankaya - Şahin Albora

Ferit Kaya - Demir Baybars

Sahra Şaş - Nare Albora Bulut

Atakan Özkaya - Kaya Albora

Dilin Döğer - Zerrin Albora

Nazmi Kırık - Nadim Baybars

İlkay Kayku - Fidan Albora

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Her hafta 20.00'da ekrana gelen dizi, izleyicileri ekran başına kilitliyor. Eğer dizi takibinizi aksatmak istemiyorsanız, yeni bölümleri her Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanıyor.