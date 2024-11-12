Uzak Şehir karakterleri kim?

Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Uzak Şehir karakterleri ne?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

UZAK ŞEHİR KARAKTERLERİ KİM?

OZAN AKBABA / CİHAN ALBORA

SİNEM ÜNSAL /ALYA ALBORA

GONCA CİLASUN / SADAKAT ALBORA

KUZEY GEZER / DENİZ CİHAN ALBORA

MÜFİT KAYACAN / ECMEL ALBORA

ALPER ÇANKAYA / ŞAHİN ALBORA

FERİT KAYA / DEMİR BAYBARS

SAHRA ŞAŞ / NARE ALBORA BULUT

ATAKAN ÖZKAYA / KAYA ALBORA

DİLİN DÖĞER / ZERRİN ALBORA

NAZMİ KIRIK / NADİM BAYBARS

İLKAY KAYKU / FİDAN ALBORA