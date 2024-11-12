Uzak Şehir karakterleri kim?
Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir'in toplu afişi yayınlandı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerinde buluşturan dizi farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki, Uzak Şehir karakterleri ne?
Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Uzak Şehir karakterleri ne?
UZAK ŞEHİR KONUSU NE?
Dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.
UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?
Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.
UZAK ŞEHİR KARAKTERLERİ KİM?
OZAN AKBABA / CİHAN ALBORA
SİNEM ÜNSAL /ALYA ALBORA
GONCA CİLASUN / SADAKAT ALBORA
KUZEY GEZER / DENİZ CİHAN ALBORA
MÜFİT KAYACAN / ECMEL ALBORA
ALPER ÇANKAYA / ŞAHİN ALBORA
FERİT KAYA / DEMİR BAYBARS
SAHRA ŞAŞ / NARE ALBORA BULUT
ATAKAN ÖZKAYA / KAYA ALBORA
DİLİN DÖĞER / ZERRİN ALBORA
NAZMİ KIRIK / NADİM BAYBARS
İLKAY KAYKU / FİDAN ALBORA
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