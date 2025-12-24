Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

"Uzak Şehir" dizisinde Cihan Albora karakterine hayat veren oyuncu Ozan Akbaba, bugün ailesi adına oldukça zor bir gün yaşadı. Akbaba'nın eşi Buket Akbaba'nın geçirdiği kalp ameliyatının başarılı geçtiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Buket Akbaba, dün özel bir hastanenin kalp ve damar cerrahisi bölümüne yatırıldı. Sabah saatlerinde ameliyata alınan Akbaba'nın operasyonu öğle saatlerinde sona erdi. Ameliyatın ardından kalp damarlarıyla ilgili yaşanan sorunun giderildiği ve Buket Akbaba'nın yoğun bakım servisine alındığı belirtildi.

EŞİNİN YANINDAN AYRILMIYOR

Yarın normal odaya çıkarılması beklenen Buket Akbaba'yı eşi Ozan Akbaba ve ailesinin hastanede yalnız bırakmadığı, tüm süreç boyunca yanında oldukları ifade edildi.

YENİ BÖLÜM İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

"Uzak Şehir" dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanının henüz yayınlanmaması dikkat çekerken, yayın akışıyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ozan Akbaba'nın, eşi taburcu olana kadar hastanede yanında kalacağı öğrenildi.