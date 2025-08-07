Kanal D'nin ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesine ulaşan ve birçok rekor kıran fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni sezon tarihine dair merak giderek artıyor. İzleyiciler, dizinin heyecan dolu hikayesinin devamını sabırsızlıkla beklerken, sezon finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler hafızalara kazındı. Yeni sezonun ne zaman başlayacağı sorusu gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Hayranlar, Uzak Şehir'in sürükleyici olaylarının ve karmaşık ilişkilerinin devamını büyük bir merakla bekliyor. Uzak Şehir ile ilgili tüm merak edilenler haberin devamında yer alıyor. Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Uzak Şehir'in 2. sezon tarihi açıklandı mı?

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzak Şehir dizisinin yeni sezonuyla ilgili resmi bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak sektördeki kulislerden edinilen bilgilere göre, dizinin çekimlerine Ağustos 2025'in ikinci haftasında başlanması planlanıyor. Yapım ekibi ve oyuncuların hazırlık sürecini hızla tamamlamasının ardından, yeni sezonun Eylül ayının ilk veya ikinci Pazartesi akşamı, yani 8 ya da 15 Eylül 2025 tarihlerinde ekranlara gelmesi bekleniyor. İzleyiciler, geçen sezon yaşanan heyecan dolu gelişmelerin ardından yeni sezonda da sürükleyici ve duygusal anlarla karşılaşacakları için büyük bir heyecan içerisinde bekleyişlerini sürdürüyor. Dizinin yayın günü ve saati netleşir netleşmez detaylar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Kaya ile Nadim'in yaşadığı kaza, herkesin yüreğini derinden yaralarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanlar karşısında öfkesini kontrol edemeyen Demir, hesaplaşmak için Cihan'ın karşısına çıkar ve aralarındaki husumetin bitmeyeceğini sert sözlerle dile getirir. Öte yandan, Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlilik kararı alır. Gizlice attıkları bu adım onları mutluluğa götürecek gibi görünürken, beklenmedik bir sürpriz tüm planlarını alt üst edebilir.