Uzak Şehir hangi gün, nerede çekiliyor? Uzak Şehir hangi kanalda, konusu ve oyuncuları kimler?

Uzak Şehir dizisi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Uzak Şehir hangi gün ve hangi kanalda yayınlanıyor soruları sık sık gündeme geliyor. Uzak Şehir dizisi nerede çekiliyor? Detaylar haberimizdedir…

UZAK ŞEHİR DİZİSİ HANGİ GÜN?

Uzak Şehir dizisi her Pazartesi seyircisi ile buluşuyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ HANGİ KANALDA?

Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Uzak Şehir dizisi her Pazartesi saat 20:00'da Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşuyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora aşiretinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Alya'nın, Sadakat Hanım'ın teklifini reddetmesi üzerine konakta oğlu Cihan Deniz'le beraber kalması artık mümkün değildir. Sadakat Hanım, Alya'nın valizini hazırlayıp onu Kanada'ya göndermeye çalışsa da Alya gitmeyecek ve oğlunu Albora'ların elinden almak için her türlü yolu deneyecektir. Bunun üzerine bir avukatla görüşür. Avukat, Alya'nın Cihan'ı vurduğunu öğrenince müvekkilini uyarır. Eğer Albora Ailesi şikayetçi olursa Alya'yı kurtarmak çok da kolay olmayacaktır. Cihan Albora, İzzet'e yaptıklarının hesabını sorarken, İzzet'in Boran'dan kalan emaneti kendisine vermesi işlerin rengini değiştirir.Boran'ın bir vasiyeti vardır. Cihan, Boran'ın vasiyeti karşısında bir karar vermek zorundadır.