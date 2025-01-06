UZAK ŞEHİR 9. BÖLÜM FRAGMANI | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sevilen dizi "Uzak Şehir", her hafta sürükleyici hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Ancak 9. bölüm öncesinde fragmanın henüz yayınlanmamış olması, dizinin hayranlarını daha da sabırsız hale getirdi. Yeni bölümle ilgili ipuçları, fragmanda yer alacak mı? Sorular artarken, yapım ekibinden ya da kanal yönetiminden gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir dizisinin 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzak Şehir dizisinin 9. bölümü 13 Ocak 2025 Pazartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya'nın kaçakçılık sevkiyatını jandarmaya ihbar etmesi Cihan da büyük bir öfkeye sebep olur. Alya yaptığının doğru olduğunu düşünüp kendini savunsa da Alboralar da bunun karşılığı ihanet olarak görülür. Alya Cihan'ın tüm karşı çıkmalarına rağmen Demir'in sahip olduğu hastanede işe başlar. Aradığı huzuru çalışarak bulacağına inanan Alya'nın hayatı Sadakat 'in hamlesiyle yeni bir çıkmaza sürüklenir. Sadakat Alya'yı her bir koldan sıkıştırmaya çalışırken en güçlü silahı olarak da Cihan Deniz'i görür. Konu anneliği olunca gözü hiçbir şey görmeyen Alya, oğlunu Sadakat 'ten korumak için karşısında ne kadar sağlam kalabilecektir? Şahin'in Cihan'la arasının bozulmasını fırsat bilen Ecmel, oğlunu Alboraların başına getirmek için düğmeye basar. Şahin babasının dolduruşuyla bastığı tetik hem Nare'yle olan geleceğini hem de Albora ailesindeki yerini tamamıyla değiştirmeye neden olur. Sadakat ezeli düşmanları olarak gördüğü Ecmel ve Alya'ya yaptıklarının bedelini ödetmek için ikisine de ayrı ayrı savaş açar. Tarafsız bölgede kalamayan Cihan, yara almadan bu savaşta kendini, ailesini koruyabilecek midir?