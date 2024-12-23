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Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
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Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 7. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı. Peki, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Anlaşmalı evlilik Sadakat'in dayatmaları sonucunda Alya'ya cehennem azabı yaşatır. Ancak Alya'nın gönlünü ferahlatan yine Cihan olacaktır.

UZAK ŞEHİR 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakat tarafından vurulan Alya, zor bir karar almak zorunda kalıyor!

Sadakat'in Alya'yı vurması ve gerçeğin Alya'dan saklanması beraberinde getirdiği sorunları da çığ gibi büyütmeye başlatır.Cihan annesinin yaptığı hatayı düzeltmeye çalışırken öte yandan da Ecmel, Sadakat 'in açtığı yolu kendi lehine çevirmeye çalışır. Şahin'in babasından öğrendiği gerçek Albora ailesindeki tüm dengeleri değiştirirken bundan zararlı çıkan kim olacaktır? Kardeşliğin anlamı kimin için dürüstlük kimin için ihanet olacaktır? Alya'nın kendini vuranın kim olduğunu sorgulamaya başlaması Cihan'ı köşeye sıkıştırır amaSadakat,gerçeği Alya'yameydan okurcasına itiraf eder; Alya'yı vuran kendisidir.Ve Cihan'a daevlenirse gidip teslim olacağını söyleyerek, Alya ve kendisi arasında bir seçim yapmaya zorlar. Ancak beklenmedik olanla, kararı vermek Cihan'a değil Alya'ya kalacaktır.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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