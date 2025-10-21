Uzak Şehir 35. bölüm fragmanı izle: Uzak Şehir 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı, nereden nasıl izlenir?

Uzak Şehir dizisinin yeni sezonu heyecanla beklenirken, 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu izleyiciler arasında büyük merak konusu oldu. Dizinin devam eden hikayesinde yaşanacak yeni gelişmeler, sürprizler ve çatışmalar şimdiden dikkat çekiyor. Peki, Uzak Şehir 35. bölüm fragmanı nereden ve nasıl izlenir? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

UZAK ŞEHİR 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

UZAK ŞEHİR 34. BÖLÜM İZLE

UZAK ŞEHİR SON BÖLLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin final bölümünde, karakterler hem geçmişleriyle yüzleşti hem de kritik kararlarla kaderlerini belirledi. Cihan'ın annesine karşı aldığı sert tutum ve Alya ile ilişkisi, hikayenin doruk noktası oldu.

Cihan, annesinin geçmişte sakladığı gerçeklerle yüzleşti. Uzun süredir içinde tuttuğu duygular artık patlama noktasındaydı. Alya'nın desteğiyle annesine karşı güçlü bir duruş sergileyen Cihan, elindeki kamera kayıtlarıyla gerçekleri gözler önüne serdi. Bu an, onun artık geçmişin yükünü taşımaktan vazgeçip, kendi doğrularıyla yaşamaya karar verdiği önemli bir dönüm noktasıydı.

Finalde gerilim yükseldi; Kaya, şüphelendiği Zerrin'e ait bir ipucunun peşindeyken Demir ve adamlarının saldırısına uğradı. Tam zamanında Şahin'in müdahalesiyle kurtulan Kaya, yaşananların ailenin başına gelen tehlikelerin bitmediğini gösterdi.

Şahin, Boran'ın sağlık durumu hakkında acı gerçeği öğrendiğinde büyük bir fedakârlık örneği gösterdi. Acil böbrek nakli gerektiğini öğrenen aile, donör arayışına başladı. Yapılan testlerde sadece Cihan'ın böbreği Boran ile uyumlu çıktı. Ancak Cihan'ın sağlık sorunları, bu umut ışığını aynı zamanda korkuya dönüştürdü.

Alya, Cihan'ın bir sırrını ortaya çıkardı: Cihan'ın beyninde anevrizma vardı. Bu durum, onun ameliyata girme riskini yükseltiyordu. Tüm aileyi toplayan Alya, Cihan'ın sağlık durumunu ve risklerini açıkladı. Cihan ise zorluklara rağmen donör olmaktan vazgeçmedi. Bu duygusal sahne, dizinin en dokunaklı anlarından biri olarak hafızalara kazındı.

UZAK ŞEHİR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Sevilen dizi Uzak Şehir, her hafta Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümleriyle haftanın başlangıcına heyecan katmaya devam eden dizi, Kanal D'nin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.