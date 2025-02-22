Uzak Şehir 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir 15. bölüm fragmanı HD izle!

KANAL D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 15. bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler arasında büyük heyecan yaratan dizinin detayları ve fragman bilgileriyle ise en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, Uzak Şehir 15. bölümünde ne olacak? Uzak Şehir 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler…

UZAK ŞEHİR'İN 14. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Alya ve Cihan, her ne kadar birbirlerine giderek daha da yakınlaştıklarını kabul etmek istemeseler de, içlerinde yükselen kıskançlık duygusunu bastırmak her geçen gün daha da zor hale gelir. Alya, Mine'ye dair şüphelerini bir türlü zihninden atamaz. Şahin, Ecmel'in etkisi altına girerek, hakkı olduğuna inandığı şeyler için savaş açmaya karar verir. Aşiret reisleriyle yaptığı gizli toplantının sonunda aldığı karar, Cihan'ın Albora'daki gücünü sarsabilecek kadar büyük bir tehdit oluşturur.

Uzak Şehir 15. bölüm

Ecmel, yeniden güç kazanmak için Mahmut'la iş birliği yaparak kızı Zerrin üzerinden bir anlaşmaya varır. Zerrin'in Sedat'la evleneceğini öğrenen Kaya ise düğünü engellemek için kendini tehlikeli bir plana dahil eder. Cihan'ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Mine, Alya'ya yaklaşarak ona bir teklifte bulunur. İçindeki şüpheleri susturamayan Alya, Mine'nin bu teklifini kabul edip onunla özel bir konuşma gerçekleştirir.

Uzak Şehir 15. bölüm fragmanı