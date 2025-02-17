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Uzak Şehir 14. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir son bölümde neler oldu?

Uzak Şehir 14. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir son bölümde neler oldu?
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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 14. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yeni bölüm fragmanları yayınlandı ve heyecan dolu sahnelerle dikkat çekiyor. Peki, Uzak Şehir 14. bölüm fragmanını nasıl izleyebilirsiniz? Son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 14. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve olayların daha da karmaşık hale geldiği sahneler büyük ilgi gördü. Uzak Şehir 14. bölüm fragmanı izle aramaları hız kazandı. Son bölümde neler oldu? 13. bölümde Alya ve Cihan arasında yaşananlar, dizinin seyrini değiştirdi. Peki, Uzak Şehir yeni bölümde neler olacak? İşte Uzak Şehir 14. bölüm fragmanı, özeti ve son bölümde yaşananlar…

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya'nın Albora topraklarından kaçıp gidememesi Cihan'ın ise onu gördüğü halde durdurmaması aralarında sonu gelmeyen soruların başlangıcı olur. İkisinin de aralarındaki bağın giderek derinleşmesi içlerinde huzursuzluğa yol açarken Alya'nın gitmediğini gören Mine ise Cihan'la Alya'nın birbirlerine yaklaşmasından korkup bunu engellemek için kendince bir plan yapar. Ecmel Kaya'yla Zerrin'i ayırmak için Mahmut'la iş birliği yapar. Nare Zerrin'in kendi gibi bir geleceği olmasın diye Şahin'den yardım isterken Ecmel'e karşı öfkesinden dolayı Şahin'e de çok ağır konuşur. Öte yandan Ecmel Cihan'ı devirmek için Demir'le yaptığı anlaşmaya Şahin'i de çekmek için baskı kurar. Şahin anlaşmanın şartlarını öğrendiğinde Cihan'ın tam karşısında olacağını anlar. Alyagörev için hastane dışına çıkarken Cihan da onu güvenliği için yalnız bırakmaz.Gittikleri yerde Cihan'ın başına gelen talihsiz durum ikisinin biraz daha birbirlerine yaklaşmalarına neden olurken Cihan, Alya'yı hiç beklemediği bir şekilde şaşırtacaktır.

UZAK ŞEHİR 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Uzak Şehir 14. bölüm fragmanı izle! Uzak Şehir son bölümde neler oldu?

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya'yla Cihan gitgide birbirlerine yaklaştıklarını kabul etmeseler de içlerinde yükselen kıskançlık duygusunu kontrol etmek ikisi içinde gittikçe zorlaşır. Alya Mine'den kuşkulanmaktan kendini alıkoyamaz. Şahin, Ecmel'in etkisinin altında kalıp hakkı olanı almak için savaş açmaya karar verir. Aşiret reisleriyle gizlice görüştüğü toplantının sonunda aldığı karar Cihan'ın Albora'daki hakimiyetini sarsacak güçtedir.Ecmel tekrar güçlenebilmek için Mahmut'la kızı Zerrin üzerinden anlaşma yapar. Zerrin'in Sedat'la evleneceğini öğrenen Kaya ise bu düğünü engellemek için kendini tehlikeli bir yola sokar. Cihan tarafından yıkım yaşayan Mine ise Alya'ya doğru bir adım atar. Kafasındaki şüpheleri susturamayan Alya Mine'nin teklifini kabul ederek onunla özel olarak konuşur. Mine'nin anlattıklarını dinleyen Alya gerçeği ne kadar görebilecektir? Cihan'ın bu konuşmanın seyrini değiştirmek için hamle yapmayı çalışması Alya'nın kuşkularını iyice artmasına mı neden olacaktır?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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