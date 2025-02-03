Uzak Şehir 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı. Peki, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.ü

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir yanda kaçma planları bir yanda Cihan... Alya, Cihan'a rağmen kaçacak mı?

Bir yanda kaçma planları diğer yanda giderek Cihan'a daha da bağlanan bir Alya... Düğünü bir kaçma fırsatı olarak gören Alya, Deniz'le Cihan'ı birlikte gördükçe arada kalıyor.

UZAK ŞEHİR 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Uzak Şehir fragmanı takip sayfası için tıklayınız .

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakat, Cihan'a büyük bir sırrı açıklıyor!

Boran'ın vasiyetini öğrenen Alya içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Boran'a ve Cihan'a yöneltir. Cihan Alya'nın isyanını dizginlemek için elinden geleni yapsa da Alya'yı sakinleştirmek kolay olmaz. Alya Boran'ın yaptığını bir ihanet olarak görür ve artık ona eskisi gibi bakamayacağını anlar.Nare, Şahin tarafından bir kere daha kör kuyuya atılınca içindeki aşkını sorgulamaya başlar. Şahin'in kaçmak için Nare'nin yanına gelmediğini öğrenen Sadakat duruma el koyar ve Nare ile Şahin'in kaderini yeniden belirler. Albora ailesinin zor zamanlar geçirdiği günlerde Cihan Deniz'in doğum gününün olması herkese bir nebze moral olur. Cihan'ın yeğeni için yaptığı sürpriz Alya'nın ilk defa kalbini sızlatır. Alya'yla Cihan'ın ilişkisinde değişen dengeleri ikisi de görmezden gelse de bunu dile döken ilk kişi Nare olur. Nare'nin Cihan'la yaptığı konuşma Cihan'ın kaçmaya çalıştığı gerçeği midir yoksa olmasından korktuğu geleceği midir? Ecmel hastanede yaşam savaşı verirken Zerrin ailesi için bir karar almak zorunda kalır. Sadakat Ecmel'in neler yapabileceğinin farkındadır ve bunun için kendi yöntemlerini devreye sokar. Sadakat'in önüne çıkan kişi ise nitekim Cihan olur. Cihan annesinin önüne geçerken bunun sonucunda hayatının en büyük sırrını öğreneceğinin farkında bile değildir.

olduğuna inanan Mine artık kıskançlığını saklayamaz ve bunun hesabını Cihan'a sorar. Ancak, Alya ise Kaya'nın cezaevine girmemesi için büyük savaşlar veren Cihan'dan desteğini esirgemez.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.