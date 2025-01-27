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Uzak Şehir 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Uzak Şehir 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?
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Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 11. bölümü ile ekrana geldi. Peki, Uzak Şehir 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

Her hafta Pazartesi akşamları ekrana gelen dizi ilginç konusuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünü merak edenler fragman araştırmalarına başladı. Peki, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya'yı akşam konakta bulamayınca soluğu hastanede alan Cihan, merağını gidermek isteyince ikili arasında romantik anlar yaşandı! #CihAl arasında yaşanması beklenen o ateşin ilk kıvılcımları mı bunlar?

Uzak Şehir 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı?

UZAK ŞEHİR 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uzak Şehir 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaya'nın cezaevine girmesi Alboraları'n büyük sınavlarından biri olur. Avını bekleyen avcı gibi Kaya'yı bekleyen Ecmel'e karşı Cihan zekice bir plan düşünür. Kardeşinin hayatını korumak için attığı adım Albora ailesindeki her ferdin bir bedel ödemesini neden olacak mıdır? Nare ve bebeğini kurtarmak için büyük çaba gösteren Şahin, karşısında Özkan'la Sadakat'i bulur. Sadakat gördüğü fotoğrafın hesabını Şahin'e sorarken cezasını da kızı Nare'ye keser. Nare iki ailenin arasında bitmek bilmeyen savaştan ve aldığı kötü haberden sonra iyice darmadağın olur. Ne düşüneceğini bilemeyen Nare kimseye haber vermeden hastaneden kaçar. Nare'nin kaçışı Şahin'le beraber yeni bir karar almasına neden olurken hayat onlara bambaşka bir haber getirir. Albora ailesinde gelişen olaylar karşısında Alya ve Cihan beraber hareket ederken, Alya'nın Boran'ın yıllar önce çektiği videoyu izlemesiyle şok yaşar. Geleceğinin nasıl şekillendiğini anlayan Alya kimden nefret edecek, kimi haklı bulacaktır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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