Uzak Şehir, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek üzere küçük oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın verdiği mücadeleyi anlatıyor. Peki, Uzak Şehir 10. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! İşte detaylar...

UZAK ŞEHİR KONUSU NE?

Alya, Cihan'ın sunduğu evlilik şartını reddeder. Bunun üzerine Cihan Albora şikayetini geri çekmez ve Alya yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilir. Alya'nın, Cihan'ın evlilik şartını kabul etmediğini öğrenen Sadakat, son kozunu oynar ama bu durum Alya'yı yumuşatmak yerine daha da sinirlendirir. Alya'nın yargılandığını bilen Demir bu durumu fırsat bilerek Alya'yı kendisiyle iş birliği yapmaya ikna etmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bu evliliğin en güzel yanı da bu!"

Geceyi dışarda geçiren Cihan ile zamanı geldiğinde kısasa kısas yapacağını söyleyen Alya arasındaki tatlı-sert atışma...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan kardeşini Ecmel'den korumak için tüm gücünü kullanmaya çalışırken çözmesi gerektiği "kuma" meselesinin de ciddiyetinin farkındadır. Sadakat'in zorla getirdiği Zeynep'in hayatını kurtarmak için Alya'nın yaptığı planla Cihan'ın hoşuna gitse de bu girişimin ikisini de yeni bir çıkmaza soktuğunun farkındadır. Kaya'nın Sedat'ı vurmasını fırsat bilen Ecmel ise boş durmaz, Zerrin'i yalan ifade vermek için zorlar. Zerrin anne ve babasının uyguladığı baskı altında ezilirken Kaya'ya karşı da duygularını yönetmekte zorlanır. Herkes nefesini tutup Zerrin'in Kaya'nın aleyhine mi ifade vereceğini yoksa kalbinin sesinden gidip gerçeği mi söyleyeceğini bekler. Demir'in Nare ve Şahin'e yaptığıkumpas sonrası, Nare'nin psikolojisi bu süreci kaldıramazken onu kurtaran kim olacaktır? Sadakat tüm nefretini Ecmel'e yöneltip onların yaşadığı konağı satmaya çalışırkensonuç kimileri için büyük sürpriz olur, kimileri içinse sadece yenilgi…Cihan ve Alya arasındaçekim olduğuna inanan Mine artık kıskançlığını saklayamaz ve bunun hesabını Cihan'a sorar. Ancak, Alya ise Kaya'nın cezaevine girmemesi için büyük savaşlar veren Cihan'dan desteğini esirgemez.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya ve Cihan, aynı otelde kalacak!

Alya ve Cihan, aynı otelde farklı odalarda kalacak. Cihan'ın otelde kalacağını öğrenen Alya, ne yapacak?

UZAK ŞEHİR BÖLÜMLERİ İZLE

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.