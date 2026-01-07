Haberler

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan ve evinde uyuşturucu aparatları bulunan Mümine Senna Yıldız, sosyal medya hesabından ayet paylaştı.

  • Mümine Senna Yıldız'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.
  • Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı bulundu.
  • Mümine Senna Yıldız, test sonucunun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından Hicr Suresi 97. ayeti paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılanMümine Senna Yıldız'ın testi pozitif çıktı. Dün testi pozitif çıkan Yıldız bugün hesabından ayet paylaştı.

MÜMİNE SENNA YILDIZ'DAN PAYLAŞIM

Yıldız paylaşımında Hicr Suresi 97. ayete yer verdi. Paylaşımda, "Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz..." ifadeleri yer aldı.

EVİNDE 5 GRAM ESRAR BULUNDU

Gözaltı sırasında Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar Adli Tıp'a götürüldü. Dört kişi işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerin tahlil sonuçları dün çıktı.

Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında 'kokain' pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak'ın ve fenomen Danla Biliç'in test sonucu ise negatif çıktı.

