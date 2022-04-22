Uyluk neresi? Uyluk kemiği nerededir? Uyluk nerede bulunur? Uyluk bölgesi neresidir? Uyluk nedir, ne demek? Uyluk kemiği neresi?

Uyluk nerededir en merak edilen bölgelerden birisi oldu. Uyluk neresi? Uyluk bölgesi neresidir? Uyluk nerede yer almaktadır? Uyluk bacak bölgesinde mi bulunuyor? Uyluk neresidir? Uyluk kemiği neresi? Uyluk ile ilgili bilgiler! Uyluk kemiği nerede bulunur? Uyluk kemiği vücudun hangi tarafında yer alıyor? Femur ve uyluk aynı mı, farkı nedir? Femur nerede bulunur? Detaylar yazımızda.

UYLUK NE DEMEK? TDK'YA GÖRE

Türk Dil Kurumu'na göre uyluk " Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü." anlamına gelmektedir.

Tdk uyluk nedir : Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü.

Uyluk kemiği ise "Uyluğun iskeletini oluşturan kemik." anlamına geliyor.

UYLUK NEDİR? UYLUK KEMİĞİ NEDİR?

Uyluk, vücuttaki kalçadan dize kadar olan bölgedir. Uyluk kelimesinin bir diğer adı ise 'Femur' olarak geçer. Femur, uyluk'un Latince'sidir.

Uyluk kemiği, memeli canlıların vücutlarındaki en uzun ve en güçlü kemiktir. Kalçanın ve dizin bir bölümünü oluşturmaktadır. Uyluk bölgesindeki kemiğin adı uyluk kemiği olarak geçmektedir.

UYLUK NERESİDİR? UYLUK KEMİĞİ NEREDE BULUNUR?

Uyluk, kalçadan dize kadar olan bacağın bölümüne verilen isimdir. Yani insan vücudunda kalça ile diz arasındaki bölme uyluk olarak geçmektedir. Uyluk kemiği ise burada bulunur. Uyluk kemiği, uyluğu oluşturan kemiktir. Uyluk iskeletini oluşturan kemiğe uyluk kemiği adı verilir.

Uyluk bölgesinin ve uyluk kemiğinin yeri aşağıdaki gibidir:

Uyluk kemiği

Gördüğünüz gibi uyluk, diz ve kalça arasında bulunan bacak bölümüne denir. Buradaki uzun ve güçlü kemik ise uyluk kemiğidir. Uyluk kemiği vücuttaki en güçlü, en hacimli ve en uzun kemiktir.

UYLUK KEMİĞİ KIRIĞI NEDİR?

Uyluk kemiği vücudun en sağlam kemiğidir. Buna rağmen trafik kazalarında, yüksekten düşme ve yaralanma vb. gibi durumlarda uyluk kemiği kırılabiliyor. Ayrıca kemik hastalığından dolayı da bu kemik zayıflayabilir ve çabuk kırılabilir.

Uyluk kemiğinin kırılması sonucunda:

- Çok şiddetli ağrı görülebilir.

- Uyluğu oynatamama durumu oluşabilir.

- Uylukta şekil bozukluğu görülebilir.

- Bacağın üstüne basamama durumu olabilir.

- Kırık bölgesinde şişlik, kırık açık yara ise, kanama da görülebilir.

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