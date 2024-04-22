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Üvey annesiyle kaçan Mustafa Müge Anlı'ya bomba gibi düştü! Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? Mustafa'nın babası ne dedi?

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Müge Anlı'nın programında gündem yaratan olay, üvey annesiyle kaçan Mustafa'nın hikayesi oldu. Mustafa'nın babasının duruma tepkisi ve çocuğun kim olduğu merak konusu haline geldi. Bu durum, programın seyir seviyesini oldukça etkiledi ve izleyicilerin büyük ilgisini çekti.

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Üvey annesiyle kaçan Mustafa Müge Anlı'ya bomba gibi düştü! Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? Mustafa'nın babası ne dedi?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Müge Anlı'nın 22 Nisan Pazartesi günü yayınlanan bölümünde bir baba oğlunun üvey annesiyle kaçtığını anlattı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; üvey anne ve Umut Bey'in oğlu Mustafa'nın nerede olduğu araştırılmaya devam ediyor.

Üvey annesiyle kaçan Mustafa Müge Anlı'ya bomba gibi düştü! Üvey annesiyle kaçan çocuk kim? Mustafa'nın babası ne dedi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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