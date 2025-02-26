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Uşak okullar tatil mi SON DAKİKA? 26 Şubat Çarşamba Uşak bugün okul yok mu (Uşak Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Uşak okullar tatil mi SON DAKİKA? 26 Şubat Çarşamba Uşak bugün okul yok mu (Uşak Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Meteoroloji'den birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Uşak okullar tatil mi SON DAKİKA? 26 Şubat Çarşamba Uşak okul yok mu (Uşak Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Uşak ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde etkili yağışlar var. Peki, Uşak okullar tatil mi SON DAKİKA? 26 Şubat Çarşamba Uşak okul yok mu (Uşak Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

UŞAK OKULLAR TATİL Mİ?

Uşak Valiliği henüz 26 Şubat Çarşamba günü ile ilgili tatil duyurusu yapmadı.


Uşak HAVA DURUMU

Uşak okullar tatil mi SON DAKİKA? 26 Şubat Çarşamba Uşak okul yok mu (Uşak Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?


METEOROLOJİ UYARDI

Rize ve Artvin ile Ardahan'ın Batısında Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda etkisi azalan kar yağışlarının, bu gece saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı ve Perşembe (27.02.2026) sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli(10-20 cm) yer yer yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve dolayı, tipi, çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

26 ŞUBAT HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLİ?
ORDU

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Çarşamba günü 14 ilçede tamamen, diğerlerinde de kısmen okullar tatil edildi.

SAMSUN

26 Şubat Çarşamba günü Samsun'da eğitime 1 gün ara verildi.

GİRESUN

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Çarşamba günü bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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