ÜRİK ASİT NEDEN YÜKSELİR? Ürik asit yüksekliği, düşüklüğü neden olur?

Kanda ürik asit seviyelerinin yükselmesine, pürin içeren besinlerin aşırı tüketimi, sağlıklı bir şekilde pürin yıkımının gerçekleştirilememesi veya ürik asidin böbreklerden atılamaması gibi durumlar neden olabilir.ÜRİK ASİT NEDEN YÜKSELİR? Ürik asit yüksekliği neden olur? İşte ayrıntılar...

ÜRİK ASİT YÜKSEKLİĞİ NEDEN OLUR?

Ürik asit yüksekliği genetik olabileceği gibi, idrar söktürücü veya kanser ilaçlarının kullanımına bağlı, diyabet, obezite, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı, hipotiroidi, sedef hastalığı, gebelik zehirlenmesi, anemi gibi bazı kan hastalıkları, bazı kanser türleri ve aşırı alkol tüketimi gibi durumlarla ilişkilendirilebilir. Ayrıca, insülin direnci ile ilişkili olan metabolik sendrom, obezite, hipertansiyon, yüksek kan şekeri ve kan yağları gibi faktörlerle ilişkilendirilmiştir. Metabolik sendrom, diyabet, kalp ve damar hastalıkları riskinde artışa neden olabilir. Sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve dengesiz bir diyet de ürik asit seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunabilir.

ÜRİK ASİT DÜŞÜKLÜĞÜ NEDEN OLUR?

Ürik asit düşüklüğü genellikle belirli hastalıklara, pürinden yoksun diyetlere ve ilaç kullanımına bağlı olarak gelişir. Kendi başına klinik bir sorun oluşturmaz ve genellikle belirtilere yol açmaz. Ancak, altta yatan nedenlere bağlı olarak bazı şikayetler ortaya çıkabilir. Karaciğer ve böbrek hastalıkları, Parkinson hastalığı, diyabet, multipl skleroz, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, bazı kanser türleri ve genetik hastalıklar ürik asit düşüklüğüne neden olabilir. Tedavide genellikle altta yatan nedenin düzeltilmesi amaçlanır.