Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne?

Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Urfi Çetinkaya ölüm haberi ile gündemde araştırılan isimlerden biri. Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçlarından 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Çetinkaya, uzun yıllar boyunca uluslararası düzeyde faaliyet gösteren organize suç örgütleriyle bağlantılı olduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. İşte Urfi Çetinkaya ve ölümü ile ilgili merak edilenler…

URFİ ÇETİNKAYA NEDEN ÖLDÜ?

"Türk Escobar" olarak bilinen ünlü uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya, tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi.

URFİ ÇETİNKAYA KİMDİR?

1958 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğan Urfi Çetinkaya, 1980 darbesinin ardından "arananlar" listesine giren isimlerden biri oldu. Darbe sonrası dönemin koşulları, onu genç yaşta suç dünyasına sürükledi ve hayatının büyük bir kısmını bu dünyanın içinde geçirdi.

1989 yılında, Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalanan Çetinkaya, tutuklandı ancak 6 ay sonra serbest bırakıldı. 2000 yılında düzenlenen "Matador" operasyonuyla yeniden yakalandı ve cezaevine kondu. 2003 yılında tahliye edilen Çetinkaya, 2012 yılında sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden salıverildi.

Polisin bir operasyon sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, o günden sonra tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürdü. Hakkında "teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan Çetinkaya, kırmızı bültenle aranırken 12 Nisan 2023'te İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.