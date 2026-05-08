Urfa’da muhtarlık husumeti kanlı bitti: 3 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavga faciayla sonuçlandı. İddiaya göre muhtarlık seçiminden kaynaklanan husumet nedeniyle başlayan tartışmada 3 kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa’da aileler arasında uzun süredir devam ettiği öne sürülen muhtarlık husumeti kanlı sona erdi. Haliliye ilçesine bağlı Konaç Mahallesi’nde çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaşamını yitirirken, olay mahallede büyük paniğe neden oldu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AMCA ÇOCUKLARI ARASINDAKİ TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, bugün saat 14.05 sıralarında Haliliye ilçesine bağlı Konaç Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında muhtarlık seçiminden dolayı önceden husumet bulunan amca çocukları arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Mahallede yükselen silah sesleri çevrede büyük korku ve paniğe yol açarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Kada, Osman Kada ve Veysi Yeşiltepe’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

JANDARMA MAHALLEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Çatışmanın yaşandığı bölgede inceleme başlatılırken, olay sonrası kaçtığı belirlenen şüpheli Mahmut Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, bölgede gerginliğin yeniden yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Ali Karademir

Dilşad Özcan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

