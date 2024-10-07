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Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kim? Sayna Soleimanpour kimdir?

Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kim? Sayna Soleimanpour kimdir?
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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Sayna Soleimanpour hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Bir süredir Soleimanpour ile aşk yaşayan oyuncu, sevgilisinin ilk sergisi için poz vermişti. Peki, Soleimanpour, kimdir ve ne iş yapar?

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son dönemde sevgilisi Sayna Soleimanpour ile olan ilişkisiyle gündemde. İkili, birlikte geçirdikleri özel anları sosyal medya üzerinden paylaşarak takipçilerinin dikkatini çekiyor. Sevgilisi'nin sergisi için poz veren Kaygılaroğlu sosyal medyada tepki çekmişti. Geçen hafta Fatih'te yaşanan vahşetin ardından Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlar yeniden gündeme geldi. Peki, Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kim? Sayna Soleimanpour kimdir? Detaylar haberimizde...

URAZ KAYGILAROĞLU SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour ile beraberdir.

Uraz Kaygılaroğlu'nun Sevgilisi Sayna Soleimanpour Kimdir?Sayna Soleimanpour

SAYNA SOLEIMANPOUR KİMDİR?

Sayna Soleimanpor 1996 yılında İran Tebriz'de dünyaya geldi. 2010-2014 yılları arasında Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesinde resim eğitimi aldı. 2014'te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü'ne başladı. 2019 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Fotoğraf Bölümü'ne geçiş yapan Soleimanpour, lisans eğitimini sürdürüyor.

Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi kim? Sayna Soleimanpour kimdir?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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