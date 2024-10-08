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Uraz Kaygılaroğlu açıklama yaptı mı? Uraz Kaygılaroğlu fotoğraf çekimi ile ilgili ne dedi?

Uraz Kaygılaroğlu açıklama yaptı mı? Uraz Kaygılaroğlu fotoğraf çekimi ile ilgili ne dedi?
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Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, son dönemde gündemde olan fotoğraf çekimi hakkında bir açıklama yaptı. Kaygılaroğlu'nun bu konu hakkındaki görüşleri ve söylemleri merakla bekleniyor. Peki, Uraz Kaygılaroğlu açıklama yaptı mı? Uraz Kaygılaroğlu fotoğraf çekimi ile ilgili ne dedi? İşte detaylar!

Türkiye'yi sarsan olay sonrası kadınlar birçok ilde protesto yaparken, Uraz Kaygılaroğlu'nun geçmişte bir sergi için verdiği elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içindeki pozlar yeniden gündeme geldi. Uraz Kaygılaroğlu'nun tepki çeken fotoğraf çekimi ile ilgili ne söylediği merak ediliyor. Peki, Uraz Kaygılaroğlu açıklama yaptı mı? Uraz Kaygılaroğlu fotoğraf çekimi ile ilgili ne dedi?

URAZ KAYGILAROĞLU AÇIKLAMA YAPTI MI?

Uraz Kaygılaroğlu, verdiği pozlardan dolayı özür diledi ve tepki çeken sergi fotoğraflarıyla ilgili Nevşin Mengü'nün Youtube yayınına konuştu, "Eğer bu olaylar, ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesiyle bitecekse ben bunu seve seve kabul ederim, başka bir iş yaparım." dedi.

Uraz Kaygılaroğlu açıklama yaptı mı? Uraz Kaygılaroğlu fotoğraf çekimi ile ilgili ne dedi?

URAZ KAYGILAROĞLU FOTOĞRAF ÇEKİMİ İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim. Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi. Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Semih Çelik adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü. Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan men edilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve can-ı gönülden kabul ederim.' ifadelerini kullandı.

Uraz Kaygılaroğlu açıklama yaptı mı? Uraz Kaygılaroğlu fotoğraf çekimi ile ilgili ne dedi?

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