Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Güncelleme:
Ünlü isimlere yönelik yeni operasyonda evlerde yapılan aramalarda ruhsatlı ve ruhsatsız tabancalar ile kurusıkı silahlar, çok sayıda fişek, 8 adet uyuşturucu hap, kristal formda uyuşturucu, likit uyuşturucu maddeler, uyuşturucu öğütücüsü ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyonda oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu uyuşturucu bulundurma ve kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı.
  • Operasyonda tabancalar, uyuşturucu hap, kristal uyuşturucu, likit uyuşturucu ve 19 adet sahte dolar ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul'da yeni bir operasyon daha gerçekleştirildi. Daha önce birçok ünlü ismin gözaltına alındığı soruşturmada bu kez üçüncü dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

AYNI DOSYADA FARKLI SUÇLAMALAR

Başsavcılık tarafından verilen gözaltı kararlarında, şüpheliler Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü hakkında "fuhşa teşvik ve aracılık etme", Saim Macit hakkında ise "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlamaları yer aldı. Operasyonda toplam 8 şüpheli yakalandı.

TABANCA, UYUŞTURUCU VE SAHTE DOLAR

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatlı ve ruhsatsız tabancalar, kurusıkı silah, çeşitli fişekler, 8 adet uyuşturucu hap, kristal formda uyuşturucu madde, 5 adet likit uyuşturucu, uyuşturucu içerdiği değerlendirilen 51 kartuş, çok sayıda aparat ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildi. Ayrıca üzerinde ve altında 100'er dolar bulunan boş kâğıtların yer aldığı, orta kısımları kesilmiş 19 adet sahte dolar da bulundu.

BU SORUŞTURMA DİĞERLERİNDEN FARKLI

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, operasyonun detaylarını aktararak soruşturmanın geçtiğimiz ay başladığını ve ilk iki dalgada çok sayıda ünlü isim, sosyal medya fenomeni ve oyuncunun gözaltına alındığını hatırlattı. Tokaz, üçüncü dalga operasyonun diğerlerinden farkının yalnızca uyuşturucu kullanımı değil; fuhşa aracılık, silah kanununa muhalefet ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlamaları da kapsaması olduğunu vurguladı. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

