Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında iş insanı Mahmut Uğur Ziylan, model Melisa Fidan Çalışkan ve oryantal Nuran Çokçalışkan da bulunuyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Soruşturma kapsamında, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlamak, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler almak', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'fuhuşa teşvik etmek' suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmıştı. İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya'da düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
FENOMEN EZGİ FINDIK ARANIYOR
Gözaltına alınan isimlerden Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan olduğu öğrenilirken şüphelilerden sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Gözaltına alınan diğer isimlerin Erdi Çetin, Uğur Can Peker, Melisa Şahin, İhsan Aygün, Burak Kaptan, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur, Halime Göçmen, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden, Hamdi Burak Beşer, Mahmut Uğur Ziylan, Melisa Fidan Çalışkan, Nuran Çokçalışkan, Erdi Çetin, Uğur Can Peker, İhsan Aygün, Müzeyyen Karakan, Murat Can Şirin, Yağmur Uçkun, Atilla Aydın, Ozan Kılıç, Esra Yoldaş Balcı, Semavi Siverek, Mehmet Tosmur,, Ercan Siverek ve Yılmaz Burak Bozkurt, tutuklandı.