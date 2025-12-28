Haberler

Ünlülere yönelik operasyonlar sürüyor, modacı Rabia Yaman gözaltına alındı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmaları kapsamında ünlülere yönelik operasyonlar sürüyor. Son olarak modacı ve stilist Rabia Yaman gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmaları kapsamında operasyonlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı operasyonlara, yeni bir isim daha eklendi.

RABİA YAMAN GÖZALTINDA

Bugün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, modacı ve stilist Rabia Yaman da gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın genişletildiğini ve yeni gözaltıların olabileceğini duyurdu.

ÜNLÜLERE YÖNELİK SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

Soruşturma kapsamında Danla Bilic, oyuncu İrem Sak ve şarkıcı Aleyna Tilki de gözaltına alınmıştı. Önceki operasyonlarda ise Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci ile bağlantılı çok sayıda kişi tutuklanmıştı. Ayrıca Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü gibi isimler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

17 KİŞİ TUTUKLANDI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi gözaltına alınmış, yakalananlardan 17 kişi tutuklanmıştı.

Elif Yeşil
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBozkurt:

Bilmiyor değildik modacı model manken çağdaş olacaksan birilerinin tezgahından geçeceksin

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

