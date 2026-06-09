Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı

İbiza’nın ünlü eğlence merkezlerinden birinde, çıplak bir turistin 7. kattaki balkondan yaklaşık 30 metre (100 fit) aşağıya düştüğü o dehşet dolu anlar kameralara yansıdı. Mayorka'da yaşayan 29 yaşındaki Kolombiya uyruklu adamın hastanede yaşam mücadelesi verdiği ve durumunun kritik olduğu bildirildi.

Korkunç olayın, adamın arkadaşlarını ziyaret etmek için gittiği popüler eğlence bölgesi San Antonio’da bulunan Tanit binasında meydana geldiği aktarıldı. Çıplak turistin düşerken alt katlardaki balkonlara çarpması, çevre binalardaki tatilciler arasında büyük bir panik ve çığlıklara neden oldu.

Tüyler ürpertici görüntülerde, adamın cam balkon korkuluklarına tutunarak tehlikeli bir şekilde kenarda asılı kaldığı ve kendini yukarı çekerek kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Ancak yukarı tırmanmak için gösterdiği birkaç umutsuz çabanın ardından bacakları aniden kayıyor ve adam havada asılı kalıyor.

Birkaç saniye sonra ise tutunacak gücü kalmayan adam, 7 kat aşağıya, beton zemine çakılıyor.Bir görgü tanığı, saniyeler içinde büyük bir kaosun patlak verdiğini ve adamın alt katlardaki balkonlara çarparak yere düştüğünü anlattı. O sırada çevrede bulunan başka bir adamın, onu kurtarmak için son bir hamleyle ileri doğru koştuğu ancak birkaç saniye geç kaldığı öğrenildi.

Doktorlar, ağır yaralanan adamın leğen kemiğinde kırıklar, göğüs travması ve ciddi beyin hasarı olduğunu bildirdi. Hemen ameliyata alınan turistin, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun "son derece ciddi" olduğu belirtildi.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan Sivil Muhafız ekipleri, adamın düşmeden hemen önceki asılı kaldığı anları içeren binaya ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.Bu olay, adı daha önce de balkon trajedileriyle anılan eğlence merkezinde büyük bir şok dalgası yarattı.

Daha bir gün önce, 19 yaşındaki Amerikalı bir Turist, Santa Eulària bölgesinde yaklaşık 12 metre yükseklikteki bir kayalıktan düşerek başını taşa çarpmış ve çoklu kırık şikayetiyle yoğun bakıma kaldırılmıştı. Daha da çarpıcı olanı, Kolombiyalı adamın düştüğü San Antonio’daki Tanit binasında 2017 yılında da benzer bir trajedi yaşanmıştı.

26 yaşındaki İngiliz turist Callum Marriott, eğlence adasındaki son gecesinde aynı binada balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. Soruşturma sonucunda, İngiliz turistin odasının anahtarını unuttuğu için 4. kattaki dairesine balkondan tırmanmaya çalışırken düştüğü ortaya çıkmıştı.Eğlence merkezlerinde peş peşe yaşanan bu düşme olayları, İbiza'daki balkon güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Yetkililer; aşırı alkol, uyuşturucu kullanımı ve balkon kenarlarına oturma veya tırmanma gibi riskli davranışların ölümcül sonuçları konusunda turistleri bir kez daha sert bir dille uyardı.