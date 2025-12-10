Haberler

Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Ünlü sanatçı Mehmet Erdem, babası Sücaattin Erdem'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Acı haber, sevenlerini ve takipçilerini derinden üzdü.

"Hakim Bey", "Acıyı Sevmek Olur Mu" ve "Bir Elmanın Yarısı" gibi şarkılarıyla tanınan şarkıcı Mehmet Erdem, babası Sücaattin Erdem'in vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Erdem paylaşımında, "Babam Sücaattin Erdem'i kaybettik. Cenazesi yarın öğle namazına müteakiben Ataköy 5. Kısım Ömer Durak Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının 2021 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Vildan Atasever de aynı paylaşımı kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcıya takipçilerinden başsağlığı mesajları yağdı.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Yaşam
