Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı

Güncelleme:
Türkiye'de yaşamını sürdüren Rus model ve içerik üreticisi Olga Potemkina, Türkiye'ye ilk geldiğinde kendisini en çok şaşırtan konunun ne olduğunu açıkladı. "Neden?" diyerek paylaştığı videosunda erkeklerinin giyim tarzından dem vuran Potemkina'nın açıklamaları kısa sürede gündem oldu.

  • Rus model Olga Potemkina, Türkiye'ye ilk geldiğinde erkeklerin dar pantolon giymesini en çok şaşırtan şey olarak açıkladı.
  • Potemkina, Türk erkeklerinin dar pantolonlar yerine normal, geniş bacak kotlar giymelerini tavsiye etti.
  • Potemkina, 2025 yılı itibarıyla dar pantolon modasının yavaş yavaş geride kaldığını belirtti.

Türkiye'de yaşamını sürdüren Rus model ve içerik üreticisi Olga Potemkina, paylaştığı son videosu ile yine sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

TÜRKİYE'YE İLK GELDİĞİNDE KENDİSİNİ EN ÇOK ŞAŞIRTAN ŞEYİ AÇIKLADI

Türkiye'ye ilk geldiğinde kendisini en çok şaşırtan şeyi "Neden?" diye sorarak açıklayan Potemkina, beklenmedik yanıtıyla izleyicilerini güldürdü. Erkeklerin dar pantolonlar giymesine anlam veremediğini belirten Rus model, "Tamam, ben her şeyi anlıyorum. Bu tarz, bu moda. Ama erkekler, siz gerçekten skinny pantolonun güzel ya da seksi olduğunu düşünüyor musunuz?" dedi.

"YUKARI BAKIYORSUN FİT, AŞAĞI BAKIYORSUN İKİ İNCE BACAK"

Potemkina, Türk erkeklerinin üst kısımlarında oldukça tarz ve karizmatik göründüğünü, ancak dar pantolonların bu görüntüyü bozduğunu belirterek, "Yukarıya bakıyorsun, sakallı, fit, yakışıklı bir adam… Sonra aşağı bakıyorsun, iki ince bacak! Çok komik yani. Benim için çok garipti." ifadelerini kullandı.

TAVSİYE DE VERDİ

Rus model, 2025 yılı itibarıyla bu modanın yavaş yavaş geride kaldığını belirterek, "Çok şükür bu modern her şey bitti ama hâlâ sokakta son bir iki örnek görüyoruz" dedi. Türk erkeklerine giyim tavsiyesinde de bulunan ünlü fenomen, "Şu skini çıkarın, atın gitsin. Normal, geniş bacak kotlarını giyin. Hem rahat hem de daha tarz görünürsünüz" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olga Potemkina'nın videosu kısa sürede binlerce kez izlendi. Bazı takipçiler, "Gerçekten bir dönem herkes skinny giyiyordu" yorumunu yaparken, kimileri de Potemkina'nın "kültürel farkları esprili biçimde anlatma tarzını" övdü.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
