Üye Girişi
Haberler

Ünlü Harfler (Sesli Harfler) hangileridir? Sessiz harfler neler? İnce ve Kalın ünlü harfler nelerdir? Ünlü (Sesli) Harfler ve Ünsüz (Sessiz) Harfler!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dilimizde toplamda 29 harf bulunmaktadır. Türkçe'de 8 tane sesli harf (ünlü harf) bulunmaktadır. Bunun dışında 21 harf ise sessiz harftir. Peki, hangi harfler sesli harf olarak geçiyor? Hangi harfler sessiz harftir? şimdi kısaca anlatalım. Bu arada sesli harflerin bir diğer ismi ünlü harfler olarak geçiyor. Sessiz harfler ise ünsüz harfler demektir.

Sesli harfler nelerdir? Ünlü harfler hangileridir? Büyük sesli harflerin yazılışı nedir? Ünlü harflerin küçük harflerle yazılışı ne? Sessiz harflerin büyük harflerle yazılışı nedir? Ünsüz harflerin büyük ve küçük harflerle yazılışı. Türkçe'de kaç tane ünlü harf vardır? Toplamda kaç tane sesli ve sessiz harf vardır? Ünlü harflerin özellikleri nelerdir? Sessiz harflerin özellikleri nedir? Tüm detaylar sizlerle...

ÜNLÜ HARFLER (SESLİ HARFLER) NEDİR?

Türkçe dersinde alfabeyi yeni öğrenmek isteyen öğrenciler ünlü ve ünsüz harfler nelerdir detaylı bilmek istiyor. Dilimizde toplamda 8 ünlü harf mevcuttur. Geriye kalan 21 harf ise ünsüz harftir. Sesli harfler (Ünlü harfler) ses tellerimizin titreşimi ile oluşturduğumuz harflere verilen isimdir. Sesli harfler ve ünlü harfler aynı anlama gelmektedir. Şimdi ünlü harflerin tamamını yazalım. Ayrıca ünlü harfler de aralarında ikiye ayrılır. Kalın ünlü harfler ve ince ünlü harfler.

Ünlü Harfler : a, e, ı, i, o, ö, u, ü

Kalın Ünlü Harfler : a, ı, o, u

İnce Ünlü Harfler : e, i, ö, ü

Kalın ve ince ünlü harfleri özellikle küçük ünlü uyumu kontrolü için bilmemiz gerekmektedir.

Büyük harflerle yazılan ünlü harfler : A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü

Büyük harflerle yazılan kalın ünlü harfler : A, I, O, U

Büyük harflerle yazılan ince ünlü harfler : E, İ, Ö, Ü

Ünlü Harfler (Sesli Harfler) hangileridir? Sessiz harfler neler? İnce ve Kalın ünlü harfler nelerdir? Ünlü (Sesli) Harfler ve Ünsüz (Sessiz) Harfler!Ünlü ve Ünsüz harfler

ÜNSÜZ HARFLER (SESSİZ HARFLER) NEDİR?

Dilimizde 8 tane ünlü 21 tane ünsüz harf vardır. Ünsüz harflerin bir diğer ismi sessiz harfler olarak geçmektedir. Ünsüz harfler, sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzler olmak üzere 2 alanda incelenir. Sessiz harfler aşağıdaki gibidir:

Sessiz Harfler : b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z

Sert Ünsüz Harfler : ç, f, h, k, p, s, ş, t

Yumuşak Ünsüz Harfler : b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z

Sert ve yumuşak ünsüzler, dil bilgisi konularından ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması vb. konularında işimize yarayabilir.

Büyük harflerle sessiz harfler : B, C, Ç, D, F, G, Ğ, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y, Z

Büyük harflerle sert sessiz harfler : Ç, F, H, K, P, S, Ş, T

Büyük harflerle yumuşak sessiz harfler : B, C, D, G, Ğ, J, L, M, N, R, V, Y, Z

ÜNLÜ (SESLİ) HARFLER NELERDİR? (BÜYÜK VE KÜÇÜK HARFLİ YAZILIŞI)

a - A

e - E

ı - I

i - İ

o - O

ö - Ö

u - U

ü - Ü

ÜNSÜZ (SESSİZ) HARFLER NELERDİR? (BÜYÜK VE KÜÇÜK HARFLİ YAZILIŞI)

b - B

c - C

ç - Ç

d - D

f - F

g - G

ğ - Ğ

h - H

j - J

k - K

l - L

m - M

n - N

p - P

r - R

s - S

ş - Ş

t - T

v - V

y - Y

z - Z

Faydalı olması dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar dileriz...

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Haberler

Bakmadan Geçme

23 Ekim hangi burç? Ekim'in 23'ü hangi burçtur? 23 Ekim burç özellikleri, sembolü ve gezegeni nedir? 23 Ekim hangi burca ait? 22 Ekim hangi burç? Ekim'in 22'si hangi burçtur? 22 Ekim burç özellikleri, sembolü ve gezegeni nedir? 22 Ekim hangi burca ait? MHK nedir, açılımı nedir? MHK üyeleri kimlerdir? MHK başkanı kimdir? Beşiktaş Ankaragücü maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Ankaragücü maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor Birleşme partisi ne zaman 2024? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor, hangi yalıda, nasıl gidilir? Hucurat Suresi kaç sayfa? Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi kaçıncı cüz, hangi sayfada, sayfa kaçta? Hucurat Suresi kaç ayettir, ayet sayısı kaç? Dünyanın en güzel kadını kim seçildi 2021? Dünyanın en güzel 100 kadını listesi ve isimleri! Türkiye'nin ve dünyanın en güzel kadını kim? Ünlü Harfler (Sesli Harfler) hangileridir? Sessiz harfler neler? İnce ve Kalın ünlü harfler nelerdir? Ünlü (Sesli) Harfler ve Ünsüz (Sessiz) Harfler! İstanbul ilçeleri! İstanbul'un tüm ilçeleri nelerdir? İstanbul'un kaç ilçesi var? İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası ilçeleri hangileri? Dünya karizma günü nedir? Dünya Karizma Günü ne zaman? Karizma nedir? Karizmatik ne demektir? Okulu kim buldu? Okulu kim çıkardı? Okulu kim icat etti? Okula gitmek kimin fikriydi? Küçük Prens sözleri: En güzel Küçük Prens sözleri nelerdir? Küçük Prens kitabından alıntı sözler, Küçük Prens gün batımı sözleri! Beşiktaş Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! BJK Ankaragücü maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title