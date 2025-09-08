Üniversiteler 2025-2026 güz dönemi için akademik takvimlerini açıklamaya başladı. Marmara, Ege, ODTÜ, İstanbul ve Ankara Üniversitesi gibi Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumları, eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihlerini resmi olarak duyurdu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 güz dönemi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

Üniversite adayları, kayıt yaptıran öğrenciler ve halihazırda bir üniversitede okuyan binlerce kişi her yıl olduğu gibi bu yıl da merakla şu sorunun cevabını araştırıyor: Üniversiteler ne zaman açılıyor 2025? 2025-2026 akademik yılı için üniversitelerin güz dönemi başlangıç tarihleri üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterse de, genel olarak Eylül ayı içinde başlıyor.

Türkiye'de üniversitelerin akademik takvimleri Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çerçevesinde üniversitelerin senatoları tarafından belirleniyor. Bu nedenle her üniversite kendi başlangıç tarihini resmi internet sitesi üzerinden duyuruyor. Ancak şu ana kadar açıklanan takvimlere göre, 2025 güz dönemi genellikle 15 Eylül ile 29 Eylül 2025 tarihleri arasında başlıyor.

ÜNİVERSİTELER HANGİ TARİHTE AÇILACAK?

Peki, 2025 yılında üniversiteler hangi tarihte açılacak? İşte bazı önde gelen üniversitelerin resmi olarak açıkladığı 2025-2026 eğitim yılı başlangıç tarihleri:

Ege Üniversitesi 15 Eylül 2025 tarihinde eğitim öğretime başlıyor. Bu tarih, 2025 yılı içinde ders başı yapan en erken üniversitelerden biri olarak öne çıkıyor.

Marmara Üniversitesi 22 Eylül 2025 tarihinde güz dönemine başlıyor. Bu tarih, birçok devlet üniversitesinin başlangıç tarihiyle paralellik gösteriyor.

Ankara Üniversitesi de 22 Eylül 2025 tarihinde ders başı yapıyor. Öğrenciler bu tarihten önce ders programlarını ve ders materyallerini hazırlamaya başlamalı.

ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) 29 Eylül 2025 tarihinde güz dönemi derslerine başlıyor. Akademik yıl açılış töreni de bu tarihte yapılacak.

İstanbul Üniversitesi de 29 Eylül 2025'te ders başı yapıyor. Bu tarih, İstanbul'da eğitim görecek öğrenciler için netlik kazanmış durumda.

Bu veriler ışığında öğrencilerin kendi üniversitelerinin akademik takvimini kontrol etmesi büyük önem taşıyor.

ÜNİVERSİTELER AYIN KAÇINDA AÇILIYOR?

Üniversitelerin açılış tarihlerine ay bazında bakıldığında, 2025 yılında tüm devlet üniversiteleri ve büyük çoğunluktaki vakıf üniversiteleri Eylül ayının ortasından son haftasına kadar eğitim öğretime başlıyor.

Yani "üniversiteler ayın kaçında açılıyor" sorusunun cevabı şu şekilde özetlenebilir:

15 Eylül 2025: Ege Üniversitesi 22 Eylül 2025: Marmara ve Ankara Üniversitesi 29 Eylül 2025: ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi

Bu bilgiler doğrultusunda, üniversitelerin çoğu Eylül ayı içerisinde eğitim öğretime başlayacak olup, en erken tarih 15 Eylül, en geç tarih ise 29 Eylül olarak belirlenmiştir.

2025-2026 ÜNİVERSİTELERİN GÜZ DÖNEMİ BAŞLANGIÇ TARİHİ BELLİ Mİ?

Evet, 2025-2026 akademik yılı için birçok üniversitenin güz dönemi başlangıç tarihi netleşmiş durumda. Üniversitelerin resmi web sitelerinde yayımlanan akademik takvimlere göre 2025-2026 güz dönemi, Eylül ayında başlayacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da güz dönemi öncesi kayıt, danışmanlık, ders seçimi ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra dersler başlayacak. Öğrencilerin bu süreci sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için, kendi üniversitelerinin takvimine birebir uymaları gerekmektedir.

Bu noktada özellikle şunlara dikkat edilmeli:

E-kayıt ve yüz yüze kayıt tarihleri genellikle Eylül ayının ilk haftasında gerçekleşiyor.

Dersler ise çoğu üniversitede 15 Eylül – 29 Eylül tarihleri arasında başlıyor.

Bahar dönemi ise şimdiden bazı üniversiteler tarafından planlandı. Örneğin İstanbul Üniversitesi bahar dönemine 16 Şubat 2026'da başlayacak.