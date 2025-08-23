Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 23 AĞUSTOS YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 YKS tercih sonuçlarına dair heyecan devam ediyor. 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanan TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından sınav sonuçları 19 Temmuz'da ÖSYM tarafından erişime açılmıştı. Şimdi ise adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor. YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

YKS 2025 ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı 2025 takvimine göre, YKS tercih süreci 1-13 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Tercih kılavuzunda belirtilen bilgilere göre, üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, yerleştirme sonuçlarının kayıt sürecinden önce açıklanması bekleniyor. Adayların YKS 2025 tercih sonuçlarına Ağustos ayının son günlerinde ulaşması muhtemel görünüyor.

YKS 2025 TERCİH SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

Üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Aynı zamanda, ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlar kolaylıkla görüntülenebilecek. Adayların sonuç ekranında hangi üniversite ve bölüme yerleştikleri, puan türleri ve başarı sıralamaları gibi detaylara ulaşmaları mümkün olacak.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar, üniversiteye kayıtlarını 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecekler. Elektronik kayıt işlemleri ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların, gerekli belgelerini eksiksiz şekilde hazırlayıp belirtilen tarihler içinde ilgili üniversitelerin başvuru süreçlerine katılmaları gerekmektedir. Kayıt işlemlerini tamamlamayan veya belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmayan adaylar, kayıt haklarını kaybedecektir. Elektronik kayıt işlemi yapan öğrenciler ise üniversitelerinin duyurularına göre, gerekli belgeleri temin edip süreçlerini tamamlayacaklardır.