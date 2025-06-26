Adaylar, tercih dönemi öncesinde hangi üniversite ve bölümlerin kendilerine uygun olduğunu öğrenmek istiyor. Bu nedenle "Üniversite taban puanları 2025 açıklandı mı?" sorusu arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Peki, Üniversite taban puanları 2025 açıklandı mı? İşte detaylar…

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Bu yıl henüz resmi olarak "2025 üniversite taban puanları" yayımlanmadı. Ancak ÖSYM, tercih sürecinden sonra 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler için taban puan, başarı sıralaması ve kontenjan bilgilerini açıklayacak. Üniversite taban puanları 2025 açıklandı mı sorusunun kesin cevabı ise tercih süreciyle birlikte netleşecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların duyurulmasının ardından, tercih süreci başlayacak ve adaylar tercih kılavuzu üzerinden üniversite taban puanlarını öğrenebilecek.

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