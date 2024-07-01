Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS (TYT-AYT- YDT) sonuçları hangi tarihte belli olacak?

Yks adayları sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı TYT, AYT ve YDT'nin sona ermesiyleadaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları hangi tarihte belli olacak?

ÜNİVERSİTE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE BELLİ OLACAK?

Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alacak ve 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren erişime açılacak.

YKS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.