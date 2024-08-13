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Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?

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Üniversiteye yeni kabul edilen öğrencilerin merakla beklediği kayıt tarihleri haberimizde yer alıyor. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçların açıklanmasıyla üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birçok kişi üniversite kayıtlarının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Üniversite kayıt tarihleri netleşti mi sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte detaylar...

SON DAKİKA YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? Üniversite kayıt tarihleri açıklandı mı?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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