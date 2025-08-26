Üniversite kayıtları ne zaman? 2025 Üniversite kayıtları için gerekli belgeler!

Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen kayıt takvimi doğrultusunda, tercih edilen üniversitelere kayıt işlemleri belirli sürelerde gerçekleştiriliyor. Üniversite kayıtları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Yks sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt hakkı elde eden adayların, belirtilen belgeleri tamamlayarak, kayıt süresi içinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre zarfında kayıt yaptırmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybedecektir. Elektronik kayıt yaptıran adaylar ise, üniversitelerin duyurduğu belge ve tarihlere göre işlemlerini tamamlayacaklardır.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayın mezun olduğu lise veya dengi okuldan alınan diploma aslı ya da onaylı kopyası ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi. Eğer aday, YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı ise ve aynı düzeyde örgün eğitim programına kayıt yaptırmıyorsa, ortaöğretim diplomasının aslını sunmadan da kayıt işlemi yapılacak ve bu bilgi daha önce kayıtlı olunan kurumdan doğrulanacaktır. Ek puanla yerleştirilen ancak diplomasında veya mezuniyet belgesinde alan bilgisi bulunmayan adayların, mezun oldukları okul ve alanı gösteren resmi belgeyi sunmaları gerekmektedir. (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı yerine diplomanın düzenlendiği merkezin adı yer almaktadır.) Yükseköğretim kurumlarının talebi halinde, 12 adet 4,5 cm x 6 cm ölçülerinde vesikalık fotoğraf. Katkı payı veya öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge. Üniversitenin kayıt öncesinde ilan edeceği, talep edilen diğer belgelerin aslı veya onaylı suretleri.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıtları, adayların tercihlerine göre e-Devlet üzerinden dijital olarak ya da üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yüz yüze gerçekleştirilebilecek. Kayıt hakkı kazanan adayların, gerekli belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvurularını tamamlamaları büyük önem taşıyor. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini gerçekleştiren adayların, belgeleri fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri ise çoğu durumda gerekmeyebilir; ancak her üniversitenin kendi duyurularını takip etmekte fayda var.