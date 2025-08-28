Üniversite hastanelerine MHRS üzerinden randevu alınıyor mu? Sağlık Bakanı açıklama yaptı!

Mhrs üzerinden üniversite hastanelerine randevu alma konusu, Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması sonrası gündemin üst sıralarına yerleşti. " Mhrs'den hangi hastanelere randevu alınabiliyor?" sorusu vatandaşlar arasında merak konusu haline geldi. Konuyla ilgili detaylar sosyal medyada ve haberlerde sıkça konuşuluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MHRS ÜZERİNDEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE RANDEVU ALINIYOR MU?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, üniversite hastanelerine MHRS sistemi üzerinden randevu alma konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre, üniversite hastanelerinin belirli bir kısmına MHRS üzerinden randevu alınabilecek.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU AÇIKLAMA YAPTI!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı. Memişoğlu, üniversite hastanelerinin belirli bir kısmına MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınabileceğini belirtti.

Bakan Memişoğlu, "Biz bakanlık olarak, sağlık hizmeti sunulan tüm alanların iyileştirilmesi için gayret gösteriyoruz. Üniversite hastaneleri, kamu hastaneleri ya da özel hastaneler ayrımı yapmadan, tümünü milletimize hizmet eden sağlık kurumları olarak görüyoruz. Amacımız, sağlık bilimleri alanında her türlü desteği sağlayarak, daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak" ifadelerini kullandı.

MHRS ÜZERİNDEN ÜNİVERSİTE HASTANELERİNE NE ZAMANDAN İTİBAREN RANDEVU ALINABİLECEK?

Memişoğlu, üniversite hastanelerinin belirli bir kısmına MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınabileceğini belirterek, pilot uygulamanın 1 Eylül'den itibaren aile hekimliği aracılığıyla Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde başlayacağını söyledi.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU HALK SAĞLIĞI HAFTASI'NIN YAKLAŞTIĞINI SÖYLEDİ!

Memişoğlu, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası'nın yaklaştığını hatırlatarak, koruyucu sağlık hizmetlerine verdikleri önemi bir kez daha vurguladı. Bu kapsamda birçok farkındalık etkinliği düzenleyeceklerini belirten Bakan, "Bizim önceliğimiz her zaman koruyucu sağlık. Toplumun ayağına giderek sağlıklı yaşamı öğretmeyi hedefleyen proaktif bir yaklaşımla hareket ediyoruz" dedi.

Memişoğlu, mobil sigara bırakma araçlarıyla mahallelerde, köylerde ve kahvelerde sigara kullananlara destek vereceklerini, onlara sigarayı bırakma yollarını anlatacaklarını ifade etti. Vatandaşlardan bu desteğe uymalarını isteyen Memişoğlu, "Akciğer kanserinin en önemli sebeplerinden biri olan sigara kullanımını hep birlikte Türkiye'de azaltmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.