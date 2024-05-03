Umut Yılmaz kimdir? Halk Tv konuğu Umut Yılmaz kaç yaşında, nereli? Umut Yılmaz biyografisi!

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Umut Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Umut Yılmaz kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Umut Yılmaz kimdir? Umut Yılmaz kaç yaşında, nereli? Umut Yılmaz biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

UMUT YILMAZ KİMDİR?

1981 yılında Gaziantep'te hayata gözlerini açan Umut Yılmaz, eğitim hayatına Gaziantep Fırat Koleji'nde başladı ve ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Hukuk eğitimi almak üzere Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne gitti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2004 yılında mezun olduktan sonra stajını İstanbul'da Aksan Hukuk Bürosu'nda tamamlayan Yılmaz, Avukatlık ruhsatnamesini alarak mesleki hayata atıldı.

Zorunlu askerlik hizmetini KKTC'de kısa dönem olarak tamamladıktan sonra Gaziantep'e dönen Umut Yılmaz, 2004 yılından bu yana serbest Avukat olarak çalışmaktadır. Özellikle Aile Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri ve Sınai Hukuk, İcra ve İflas Hukuku, Borçlar Hukuku, Tazminat Hukuku, Sözleşmelerin Hazırlanması ve Müzakeresi, Şirketler Hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmıştır.

Ayrıca, Umut Yılmaz, marka ve patent vekilliği gibi alanlarda da faaliyet göstermektedir ve İngilizce dâhil olmak üzere birçok dilde hizmet verebilmektedir.

Siyasi kariyerinde de aktif olan Yılmaz, çeşitli seçimlerde sandık güvenliği görevlerinde bulunmuş, CHP'nin il genelinde seçim hukuku komisyonlarında yer almış ve Gaziantep Şehitkamil İlçesi yönetim kurulu üyeliği gibi önemli görevleri üstlenmiştir.

Sivil toplum kuruluşlarında da aktif olan Umut Yılmaz, Gaziantep Fikir Kulübü, Gaziantep Kulübü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi önemli derneklerde üyelik yapmaktadır.

Ayrıca, KKTC vatandaşı olan Umut Yılmaz, Gaziantep Kıbrıs Konsolosluğu tarafından verilen görevleri de yerine getirmektedir.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Şehitkamil CHP Belediye Başkan Adayı olan Umut Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.