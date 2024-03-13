Ümit Uysal kimdir? CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ümit Uysal kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı ise Ümit Uysal. Ümit Uysal kimdir? Ümit Uysal nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÜMİT UYSAL KİMDİR?

Ümit Uysal, 1970 yılında öğretmen babasının görev yaptığı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde doğdu. Çocukluk yıllarından itibaren memleketi Antalya'da yetişen Uysal, 12 Eylül 1980 askeri darbesinde Antalya Lisesi Pansiyonu'nun kapatılmasıyla ortaokul ve liseyi İzmir'de devlet parasız yatılı olarak tamamladı. 1991'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Üniversite yıllarında, edebiyat dergileri için öyküler yazdı. Sinema ve tiyatroyla ilgilendi. Antalya'da 1991 yılında avukatlığa başlayan Uysal, 9 Eylül 1992'de yeniden açılan Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldı. Kurucu İl meclisinde görev aldı, il yönetim kurulu üyeliği, gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında,31 yaşındayken İl Başkanı seçildi.

CHP, Antalya'da, Ümit Uysal'ın il başkanlığında girdiği 2002 genel seçimlerinde 13 milletvekilliğinden 8'ini kazandı. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Muratpaşa Belediye Başkan adayı gösterildi.Muratpaşalıların tercihiyle belediye başkanı oldu. Muratpaşa için 2019'da yüzde 65 rekor oyla yeniden seçildi. Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Uysal evli ve iki çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.