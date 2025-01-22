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Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama: Tek endişem, Kozinoğlu gibi suikasta uğramak

Tutuklanan Ümit Özdağ'dan ilk açıklama! Çarpıcı suikast iddiası

Ümit Özdağ serbest bırakılacak mı? Son durum ne 22 Ocak?

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Ümit Özdağ'ın hukuki durumu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerinden dolayı tutuklanarak cezaevine gönderilen Ümit Özdağ'ın serbest bırakılıp bırakılmayacağı araştırılıyor. Peki, Ümit Özdağ serbest bırakılacak mı? İşte detaylar!

Ümit Özdağ, İstanbul Adliyesi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından savcılık ifadesi alındıktan sonra sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanan Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle uzun süredir tartışmaların merkezindeydi. Peki, Özdağ'ın bu süreçteki hukuki durumu ne olacak? Ümit Özdağ serbest bırakılacak mı? Son durum ne 22 Ocak? Detaylar haberimizde...

NE OLMUŞTU?

Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla soruşturma genişletilmişti.

Ümit Özdağ serbest bırakılacak mı? Son durum ne 22 Ocak?

Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu'ndan Ümit Özdağ açıklaması

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN MEKTUP

Tunçer, tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen Özdağ'ın el yazısıyla not aldığı mesajını iletti. Tuncer şunları söyledi; "Genel Başkanımızın notu, yalnızca bana değil, sizlere de yazılmıştı. Şimdi bu notu iletiyorum: 'Atatürk'ün askeriyim ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti kararlılıkla, bütün gücümle savunacağım. Bugün, tutuklama beni yıldıramaz. Mücadeleme hapishanede de devam edeceğim. Tek endişem, rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi bir suikasta uğramaktır. Türk milletinden ricam, Zafer Partisi'ne sahip çıkmasıdır.'

Ümit Özdağ serbest bırakılacak mı? Son durum ne 22 Ocak?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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