Ümit Özdağ, İstanbul Adliyesi'nde tamamlanan işlemlerinin ardından savcılık ifadesi alındıktan sonra sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanan Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle uzun süredir tartışmaların merkezindeydi. Peki, Özdağ'ın bu süreçteki hukuki durumu ne olacak? Ümit Özdağ serbest bırakılacak mı? Son durum ne 22 Ocak? Detaylar haberimizde...

NE OLMUŞTU?

Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla soruşturma genişletilmişti.

Zafer Partisi Sözcüsü Karamahmutoğlu'ndan Ümit Özdağ açıklaması

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN MEKTUP

Tunçer, tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilen Özdağ'ın el yazısıyla not aldığı mesajını iletti. Tuncer şunları söyledi; "Genel Başkanımızın notu, yalnızca bana değil, sizlere de yazılmıştı. Şimdi bu notu iletiyorum: 'Atatürk'ün askeriyim ve Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyeti kararlılıkla, bütün gücümle savunacağım. Bugün, tutuklama beni yıldıramaz. Mücadeleme hapishanede de devam edeceğim. Tek endişem, rahmetli Kaşif Kozinoğlu'na yaptıkları gibi bir suikasta uğramaktır. Türk milletinden ricam, Zafer Partisi'ne sahip çıkmasıdır.'