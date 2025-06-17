Ümit Özdağ kimdir? Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli?

Ümit Özdağ kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ümit Özdağ'ın biyografisi, siyasi kariyeri kadar akademik başarılarıyla da dikkat çekiyor. Hem kurduğu partiler hem de yazdığı kitaplarla kamuoyunun yakından takip ettiği bir isim haline gelmiştir. Peki, Ümit Özdağ kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte ayrıntılı hayat hikayesi…

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ (d. 3 Mart 1961, Tokyo), Türk siyaset bilimci, akademisyen, yazar ve siyasetçidir. Zafer Partisi'nin kurucusu ve mevcut genel başkanı, İstanbul eski milletvekilidir. Türk siyasetinde milliyetçi ve ulusalcı görüşleriyle öne çıkmaktadır. 21 Ocak 2025'ten beri Marmara Cezaevi'nde tutukludur.

Babası Muzaffer Özdağ'ın Ondörtler'den biri olarak sürgünde olması nedeniyle Japonya'nın Tokyo şehrinde doğan Özdağ, eğitimine Türkiye'de başladı ve bu dönemde Ülkü Ocakları'na katıldı. Eğitimine Almanya'da devam ederek siyaset bilimi üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. Akademik kariyerinde özellikle güvenlik politikaları, terörle mücadele ve Türk milliyetçiliği konularında derinlemesine çalışmalar yaptı ve 1986 yılında Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Özdağ, siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi'nde başladı ve burada Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kasım 2015'teki genel seçimlerden sonra parti içindeki muhaliflere katıldı ve 2016'da partiden ihraç edildi. 2017'de Meral Akşener başkanlığında kurulan İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve partinin Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2020'de partiden ayrıldı ve 2021'de Zafer Partisi'ni kurdu ve ilk genel başkanı oldu. Özdağ, özellikle göç politikaları, ekonomik bağımsızlık ve millî güvenlik konularında sert çıkışları ve eleştirileriyle dikkat çekmektedir. Göçmen karşıtı politikalarıyla ön plana çıkmakta ve göçmen meselesi üzerine yaptığı açıklamalarla kamuoyunda geniş yankı uyandırmaktadır.

İlk ve orta öğrenimini Ted Ankara Kolejinde tamamlayan Ümit Özdağ lise eğitimine de burada devam ederken okulun son günü Ülkü Ocakları faaliyetleri nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı, bu nedenle diplomasını Ankara Aktepe Lisesinden aldı. Lisans eğitimini Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinin siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat bölümlerinde tamamladı. Yüksek lisansını Gazi Üniversitesinde, Türkiye'de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı hakkında hazırladı. 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1990 yılında Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu- Siyaset İlişkileri başlıklı çalışması ile siyaset bilimi doktoru oldu. 1993 yılında Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askerî Hareketi başlıklı tezi ile doçent ünvanını aldı.

1994 yılında Avrasya Dosyası başlıklı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. 1980'lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik çatışmalar konularında araştırmalar yaptı. 1995 senesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bu bölgelerden göç alan illerde sosyopolitik içerikli saha araştırmaları yaptı.

1997-1998 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltimore şehrinde Towson Üniversitesinde küreselleşme ve Avrasya'da etnik çatışmalar hakkında araştırmalar yaptı. 1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezinin (ASAM) kuruluşunda yer aldı. 2000 yılında ASAM'a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsünün kuruluşuna katkıda bulundu. ASAM'ın 2004 senesine kadar başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttü. 2001 yılında profesör oldu. 2005'te Gazi Üniversitesinden ayrıldı. 2005 yılından beri kurucusu olduğu 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Vakfının yönetim kurulu başkanıdır.

19 Kasım 2006'da düzenlenen Milliyetçi Hareket Partisi kongresi öncesinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden iki gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı. 2008 yılından itibaren Gazi Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliğine geri döndü. Kanaltürk kanalında 2009-2011 yılları arasında yorumculuk yaptı.

30 Ocak 2008'de MHP'nin kendisi hakkındaki suç duyurusunun neticesinde resmi belgede sahtecilik suçlamasından Artvin Yusufeli Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı ve bu yargılama sonucunda 2 ay 15 gün hapis cezası aldı. Cezası mahkeme tarafından adli para cezasına çevrildi.

2010 yılında mahkeme kararıyla tekrar MHP üyesi oldu. 12 Haziran 2011'de yapılan milletvekilliği seçimlerinde partisinin İstanbul milletvekili adayı olduysa da seçilemedi. 21 Mart 2015 günü yapılan parti kurultayında MHP Merkez Yürütme Kuruluna üye seçildi. Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde Gaziantep milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015'te genel başkan yardımcılığına getirildi. Parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti. MHP'de mevcut yönetime karşı başkan adaylarının ortaya çıkması ve daha sonrasında mahkeme tarafından olağanüstü kurultay kararı verilmesinin ardından 9 Nisan 2016 tarihinde MHP genel başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Ancak MHP genel merkezi ile muhaliflerin mahkemelik olduğu kongre süreci sonrasında Yüksek Seçim Kurulu tarafından 10 Temmuz'da yapılması düşünülen kongre kesin olarak iptal edildi. 20 Ekim 2016 tarihinde MHP genel merkezi tarafından parti tüzüğünün bazı maddelerini ihlal ettiği gerekçesi ile kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi. 15 Kasım 2016 tarihinde de partiden ihraç edildi.

İYİ Parti (2017-2020, 2021)

Özdağ, 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. Strateji, iletişim, propaganda ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi.

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İYİ Partinin seçimde CHP ile ittifak yapacağı iddialarıyla ilgili "Böyle bir şey duymadım. Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ittifak olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak da böyle bir ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi. İlerleyen süreçte İYİ Parti ve CHP seçilmiş il ve ilçelerde birbirlerinin oyunu azaltmamak için aday göstermeyerek ittifak kurdu.

16 Kasım 2020 tarihinde, İYİ Parti yönetimiyle girdiği tartışma sonucu partiden ihraç edildi. Ancak 13 Ocak 2021 tarihinde Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ihraç kararını iptal etti. Özdağ, 4 Mart 2021 tarihinde İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Zafer Partisi (2021-günümüz)

2021 yılında Özdağ, parti kurma çalışmalarına başladı ve Ayyıldız Hareketi'ni başlattı. 26 Ağustos 2021'de kendisinin genel başkanlığında Zafer Partisi kuruldu.[17] Özdağ ve Zafer Partisi, halkın sığınmacılar konusundaki şikâyet ve düşüncelerini siyasete taşıyarak gündeme getirdi. Hükûmetin sığınmacı politikalarını eleştirdi ve bu konuda parti politikalarını açıkladı.

ÜMİT ÖZDAĞ TAHLİYE EDİLDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Özdağ için tahliye kararı verdi.